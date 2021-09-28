طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ،بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وكذا على السهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب البلاد و الجنوب-الشرقي.

أما بباقي جهات المملكة، فستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، إلى جانب هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالجنوب و السواحل الوسطى، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنو ب بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 9 و 41 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و 30 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية و بالجنوب -الشرقي، وستكون ما بين 15 و 02 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 38 و 34 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، داخل منطقة سوس وأيضا بالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و 32 درجة بداخل منطقة الشياظمة، السهول المتواجدة غرب الأطلس، هضاب الفوسفاط و والماس، المنطقة الشرقية و واد ملوية، فيما ستكون ما بين 22 و 28 درجة بباقي جهات المملكة.

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