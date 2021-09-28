صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-28 / 9:08 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ،بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل، مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وكذا على السهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بأقصى جنوب البلاد و الجنوب-الشرقي.

أما بباقي جهات المملكة، فستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، إلى جانب هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالجنوب و السواحل الوسطى، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنو ب بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 9 و 41 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و 30 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية و بالجنوب -الشرقي، وستكون ما بين 15 و 02 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 38 و 34 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، داخل منطقة سوس وأيضا بالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و 32 درجة بداخل منطقة الشياظمة، السهول المتواجدة غرب الأطلس، هضاب الفوسفاط و والماس، المنطقة الشرقية و واد ملوية، فيما ستكون ما بين 22 و 28 درجة بباقي جهات المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-28 / 4:27 مساءً
Photo of قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من المخدرات بطنجة

قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من…

2021-09-28 / 3:54 مساءً
Photo of وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

2021-09-28 / 3:36 مساءً
Photo of وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

2021-09-28 / 3:11 مساءً
Photo of للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

2021-09-28 / 12:59 مساءً
Photo of وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ قبيل الدخول المدرسي

وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ…

2021-09-28 / 12:49 مساءً
Photo of بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

2021-09-28 / 11:55 صباحًا
Photo of مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب فتح تحقيق استعجالي

مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب…

2021-09-27 / 9:44 مساءً
Photo of كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة بتدريب المنتخبات الوطنية

كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة…

2021-09-27 / 9:10 مساءً
Photo of ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية

ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر…

2021-09-27 / 7:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق