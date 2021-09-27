البحرين تؤكد مجددا دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية

هبة بريس _ الرباط

جددت البحرين، أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين بنيويورك، التأكيد على دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني “نجدد دعمنا للحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة على أقاليمها الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي” التي تقدم بها المغرب.

وأضاف الزياني في كلمة البحرين خلال الجلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن البحرين تجدد تأكيد دعمها أيضا لجهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية ومبادرتها لتنمية المنطقة.

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