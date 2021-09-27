الأحرار سيدعم البام والاستقلال لمقعدين في مجلس المستشارين صنف الغرف الفلاحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن هناك مشاورات في إطار التحالف الثلاثي بين ( الاحرار و البام والاستقلال ) من أجل دعم مرشحين بإسم الغرف الفلاحية بجهتي ” ( مراكش – اسفي و سوس ماسة و درعة تافيلالت) لفائدة الأصالة والمعاصرة و الاستقلال .

وأضافت مصادرنا أن الأحرار سيدعم مرشحي البام في شخص ” أيت طالب” الرئيس السابق لجامعة الغرف لمقعد مجلس المستشارين، كما سيدعم في الوقت نفسه ” زينب قيوح” مرشحة حزب الاستقلال لمقعد بمجلس المستشارين.

وبالرغم من حصول حزب الاحرار على أغلبية المقاعد في انتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة ب 85 مقعد متبوعا بحزب البام ب 42 مقعد و حزب الاستقلال ب 37 مقعد، والاتحاد الاشتراكي ب 15 مقعد ، غير أن كواليس تشير أن الأحرار سيدعم مرشحي البام والاستقلال، عبر دعم لائحة مشتركة ، إعتبارا على اتفاق قبلي جمع الاحزاب على تشكيل مجالس الجهات .

ويشير القانون المنظم لانتخابات الغرف المهنية ضمان تمثيلية النساء في كل الغرف عبر تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0