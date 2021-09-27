بعد تراجعه.. أرباب قطاع البناء يتوقعون ارتفاع النشاط مع متم السنة

هبة بريس

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت تراجعت، مبرزة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة” وأنشطة “الهندسة المدنية”.

وبحسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، قطاع البناء، برسم الفصل الثالث من سنة 2021، فقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف انخفاضا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 69%، بحسب المندوبية.

وخلصت مندوبية التخطيط، إلى أنه “إجمالا، من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2021، ويعزى هذا التطور أساسا من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية” ومن جهة اخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، بحسب بمذكرة المندوبية.

أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفصل الثالث لسنة 2120، يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج، وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و “التعدين”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات استقرارا في الإنتاج، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الركود المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع أن يعرف تراجعا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثالث لسنة 2021، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف تراجعا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0