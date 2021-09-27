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محادثات ليبية جديدة مرتقبة في المغرب

2021-09-27 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس

من المرتقب أن يحتضن المغرب، جولة جديدة من مفاوضات جديدة، الأسبوع المقبل، بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وفي هذا الصدد، كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، عن لقاء من المزمع أن ينظمه المغرب الأسبوع القادم، يستضيف فيه لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وعبر بوشاح في مقابلة مع قناة ليبية، عن استعداد مجلس النواب للقاء في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول إلى صيغة دستورية مشتركة للانتخابات.

وأضاف النائب أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون.

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