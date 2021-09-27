صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-27 / 9:11 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس نسبيا حارا إلى حار بالجنوب، داخل سوس وأقصى الجنوب الشرقي، فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية خلال الليل والصباح قرب السواحل وبعض المناطق للسهول المحيطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة شمالية بالوسط البلاد، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة في باقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 16 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 24 و 21 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية أقصى جنوب الشرقي للبلاد ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و 39 درجة بداخل منطقة سوس وغرب الأطلس والسفوح الجنوبية- الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والعرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of للسنة الرابعة.. معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني يحافظ على شهادة الجودة

للسنة الرابعة.. معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني يحافظ…

2021-09-27 / 9:58 صباحًا
Photo of خلال أسبوع.. توقيف 19 شخصا متورطا في تزوير شواهد كورونا

خلال أسبوع.. توقيف 19 شخصا متورطا في تزوير شواهد…

2021-09-27 / 9:21 صباحًا
Photo of الدكتور الابراهيمي :ديرو لينا شي حل وحلو علينا الله يرحم ليكم الوالدين “

الدكتور الابراهيمي :ديرو لينا شي حل وحلو علينا الله…

2021-09-26 / 10:13 مساءً
Photo of طانطان.. إنقاذ قارب على متنه 58 مغربيا مرشحا للهجرة السرية بينهم سيدة وقاصر

طانطان.. إنقاذ قارب على متنه 58 مغربيا مرشحا للهجرة…

2021-09-26 / 8:56 مساءً
Photo of مراكش ..النيابة العامة تتفاعل مع فيديو سرقة امرأة بالشارع وتحيله على الشرطة الولائية

مراكش ..النيابة العامة تتفاعل مع فيديو سرقة امرأة بالشارع…

2021-09-26 / 8:28 مساءً
Photo of منظمة أمازيغية تطالب باحداث “وزارة خاصة للنهوض بالأمازيغية “

منظمة أمازيغية تطالب باحداث “وزارة خاصة للنهوض بالأمازيغية “

2021-09-26 / 8:12 مساءً
Photo of طنجة..عائلات ضحايا معمل النسيج يستعدون لوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

طنجة..عائلات ضحايا معمل النسيج يستعدون لوقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

2021-09-26 / 6:45 مساءً
Photo of كلميم: الأمن ينهي نشاط أكبر مروج للماحيا

كلميم: الأمن ينهي نشاط أكبر مروج للماحيا

2021-09-26 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-09-26 / 5:10 مساءً
Photo of شباب مغاربة يشاركون في مفاوضات المناخ بميلانو

شباب مغاربة يشاركون في مفاوضات المناخ بميلانو

2021-09-26 / 4:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق