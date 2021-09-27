طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس نسبيا حارا إلى حار بالجنوب، داخل سوس وأقصى الجنوب الشرقي، فيما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية خلال الليل والصباح قرب السواحل وبعض المناطق للسهول المحيطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة شمالية بالوسط البلاد، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة في باقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 16 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 24 و 21 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية أقصى جنوب الشرقي للبلاد ، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 38 و 45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و 39 درجة بداخل منطقة سوس وغرب الأطلس والسفوح الجنوبية- الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والعرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.

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