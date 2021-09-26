متطورة ونفاثة ..المغرب يحصل على صواريخ ” JSOW’ الأمريكية

هبة بريس - الرباط

تواصل القوات المسلحة الملكية تطوير امكانياتها القتالية وتعزيز ترسانتها العسكرية لمواجهة التحديات التي يفرضها موقع المملكة كقوة اقليمية ، حيث كشفت تقارير عن توصل المغرب بمجموعة من صواريخ AGM -154 المعروفة أكثر باسم JSOW التي يبلغ مداها 550 كيلومترا.

وبحسب تقارير متخصصة فالمملكة حصلت على هذه الصواريخ التي تصنف ضمن الأسلحة النفاثة والمتطورة من صنع شركة Raytheon الأمريكية، وهي نفسها التي ستزود الجيش المغربي بمنظومة الصواريخ “باتريوت” الأكثر كفاءة عالميا.

وتعد صواريخ JSOW من أسلحة الضربة الدقيقة عبارة عن برنامج مشترك بين البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية ، يعتمد على تصميم معياري يستخدم هيكل طائرة وأنظمة توجيه ومراقبة طيران مشتركة مما يسمح بإطلاقه خارج النطاق المميت لمعظم دفاعات العدو الجوية.

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