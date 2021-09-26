جزر الكناري …المنزل المعجزة” ينجو من بركان جزيرة لابالما

هبة بريس -وكالات

أظهرت صور جوية التقطت لبركان كومبري فييخا الحمم البركانية والصخور المنصهرة تحيط بالعديد من القرى والمنازل وقد تحول لونها من الأحمر الدموي إلى اللون الأسود نتيجة أكسدة الصهارة بالتعرض للهواء.

ورغم ذلك بقت بعض المنازل سليمة تماما، ولم تتعرض لأضرار كبيرة رغم حصارها بالحمم.

أحد هذه المنازل، سماه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “المنزل المعجزة”، بعد تداول صورة جوية له، التقطها المصور، ألفونسو إسكاليرو، وقد أحاطت به الحمم البركانية من كل جانب لكنها لم تسبب له أي أضرار.

وفي هذه الأثناء، يسابق المزارعون الزمن لجني أكبر قدر ممكن من محصول الموز، الذي يعتمد عليه سكان الجزيرة، كمورد رئيسي لرزقهم، علاوة على محصولي الأفوكادو، والعنب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0