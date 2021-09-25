قيادية اتحادية : هناك أغلبية متغولة ومعارضة محدودة عدديا

هبة بريس - الرباط

قالت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي ، حنان رحاب أن الواقع اليوم يقول أنه هناك ” أغلبية متغولة ومعارضة محدودة عدديا “، متسائلة كيف يمكن أن نحول المعارضة المحدودة عددية إلى معارضة قوية نوعيا واقتراحيا ؟.

وأضافت رحاب في تدوينة لها على صفحتها بموقع “فايسبوك” أن التاريخ يعلمنا أن المعارضة اليسارية كانت مزعجة ومربكة ويضرب لها ألف حساب ، لافتة الى أنه :” أول امتحان سيواجهنا هو مناقشة البرنامج الحكومي ، الذي يجب أن يكون مناسبة لمواجهة قوية لهذه للحكومة المقبلة التي أظهرت قبل حتى تشكيلها نواياها للهيمنة والسيطرة على كل المؤسسات “.

وختمت رحاب تدوينتها بالقول : ” اعتقد علينا أن نطوي صفحة الخلافات العابرة، وأن نجتمع ونتحاور بوضوح ومسؤولية من أجل تنسيق الجهود لعمل مشترك يسمح بمعارضة قوية “

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