إدارية وجدة تجرد أصغر رئيسة جماعة من منصبها

2021-09-25 / 7:51 مساءً
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هبة بريس - وجدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، قرارا يقضي بتجريد عضوية نجية صديق، التي انتخبت مؤخرا رئيسة لجماعة مستكمار بالعيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت، بسبب عدم استيفاءها للسن القانوني للترشح.

وجاء انتخاب نجية صديق، عن حزب الأصالة والعاصرة ، رئيسة لجماعة مستكمار التابعة ترابيا لاقليم تاوريرت ، بعد اللجوء الى قاعدة الأصغر سنا بسبب التساوي في عدد الأعضاء عند تشكيل المكتب الجماعي المسير قبل أن تقرر ادارية وجدة الغاء ترؤسها للجماعة المذكورة كون سنعا لايتعدى 19 سنة.

وكان أحد الاعضاء المنافسين لصديق بالجماعة المذكورة قد تقدم بطعن لادارية وجدة التي قبلت الطعن مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.

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