إغلاق مطار جزيرة “لابالما” في الكناري بسبب سحب الرماد البركاني

2021-09-25 / 7:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دفعت سحب الرماد الأسود الكثيفة المتصاعدة إثر تفجر بركان في أرخبيل الكناري الإسباني بالسلطات إلى إغلاق مطار لابالما السبت.

وكان البركان كومبري فييخا قد استعاد نشاطه قبل أسبوع ولا يزال يقذف الحمم والرماد بشكل متقطع ما أجبر السلطات على إلغاء جميع الرحلات السبع التي كانت مقررة الجمعة.

وقالت شركة “آينا” المشغلة للمطار المملوك من الدولة إن “المطار مغلق بسبب تراكم الرماد”.

وأضافت بأن “عمليات التنظيف بدأت لكن الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة”.

و”نظرا لتزايد المخاطر على السكان بسبب الثوران الحالي”، وفق الحكومة المحلية، صدرت أوامر بإخلاء العديد من المناطق.

وبموجب تلك الأوامر ارتفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مساكنهم ومكان أقامتهم حتى الآن إلى 6200 بينهم 400 سائح.

وعقب بدء إلغاء الرحلات الجمعة كتبت شركة الطيران الإسبانية “بينتر” على تويتر “من غير الممكن تحديد موعد استئناف الرحلات”.

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