طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بربس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق شمال المنطقة الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية والأطلسين الكبير المتوسط، مع نزول قطرات مطرية واحتمال بروز رعد.

وستكون السماء، بباقي الأنحاء، صافية إلى قليلة السحب عموما، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح من الشمال معتدلة القوة بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بكل من الجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعاتن وما بين 20 و24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 40و درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقين وما بين 30 و35 درجة بمنطقة سوس، وجنوب المنطقة الشرقية، ووادي ملوية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 24 و30 درجة بباقي جهات المملكة.

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