الصورة من الارشيف

سيستفيد منه القاصرون المغاربة.. اسبانيا تتجه لتعديل قانون الهجرة

2021-09-24 / 11:22 صباحًا
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هبة بريس

تعتزم إسبانيا إجراء تعديل في قانون الهجرة يهم أساساً المهاجرين القاصرين الذين لا يتوفرون على الأهل في هذا البلد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال وزير التضامن الاجتماعي والهجرة خوسي لويس إسكيفارا، أمس الخميس، إن قراره بتقديم إلى المجلس الحكومي مشروع تعديل قانون الأجانب ينص على ضرورة تمتيع القاصرين الذين كانوا في مراكز الإيواء وبلغوا سن الرشد وفقدوا الاحتضان الإداري للدولة لهم ويسقطون في وضع إداري صعب، حيث لا يتم تجديد بطاقة الإقامة لهم ويصبحون في وضع غير قانوني.

ووفق وسائل اعلام اسبانية، فيؤكد الحزب القومي الباسكي، الذي طالب بضرورة إصلاح هذا الخلل القانوني، أن المهاجرين القاصرين يعانون من هذا الحيف الإداري، مما يجعلهم عرضة للتشرد.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن هذا الحزب: “إسبانيا شكلت لجنة بين مختف الوزارات لبحث إعادة القاصرين الذين دخلوا إلى سبتة، ولكنها لم تفكر في القاصرين الموجودين هنا منذ مدة”. وفق المصدر ذاته

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