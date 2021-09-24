طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومحلية.

وسيلاحظ تمركز سحب أخرى ركامية مصحوبة بقطرات مطرية أو رعد متفرق فوق الأطلس، والمنطقة الشرقية والريف.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية والأطلس، مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالريف والأطلس، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 33 و39 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب-الشرقي، وما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وأقصى الشمال-الغربي للبلاد وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 27 و34 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين رأس سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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