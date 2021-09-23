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طنجة.. توقيف خمسينية بحوزتها أزيد من 9000 قرص مخدر بمحطة القطار

2021-09-23 / 5:40 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيها بمحطة القطار الرئيسية بمدينة طنجة، أثناء استعدادها لركوب قطار متوجه إلى مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 9242 قرصا مخدرا مكونة من أقراص من نوع “RIVOTRIL”، كانت مخبأة بإحكام ضمن أمتعتها الخاصة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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