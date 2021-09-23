العيون : المحامون يحتجون ببذلاتهم المهنية ويقاطعون جلسات المحاكم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم محامو الدائرة القضائية العيون – الداخلة ، وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء 22 شتنبر الجاري، أمام قصر العدالة، كما قرروا مقاطعة جلساتها احتجاجا على ما أسموه “الظروف المزرية التي شكوها إلى المسؤولين القضائيين دونما جدوى”.

ورفع المحامون المحتجون، وهم يرتدون بذلتهم المهنية، يافطات كتب عليها “محامو العيون والداخلة يحتجون على الوضع المتردي بمرفق القضاء بنفوذ الدائرة الاستئنافية بالعيون”، و”لا لتهميش المحامي، حقوق الدفاع خط أحمر”، وحق المواطنين بالدائرة الاستئنافية بالعيون في محاكمة عادلة وسليمة لا يختلف عن حق المواطنين في باقي المحاكم”.

وأكد المحامون المحتجون أنهم عرضوا مشاكلهم ومعاناتهم لمرات مما وصفوه بـ”تردي الأوضاع والظروف التي يمارسون فيها التقاضي على المسؤولين القضائيين بالموقعين القضائيين في العيون والداخلة من دون التوصل إلى نتيجة”، بحسب تعبيرهم.

وبينما اعتبر المحتجون هذا “الوضع غير المقبول”، فإنهم قرروا مقاطعة جميع الجلسات في في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، أكدوا أنهم سيضطرون لـ”اللجوء لأشكال نضالية أخرى تكون منفتحة على الرأي العام المحلي والوطني باعتبار رسالة المحامي هي صوت المواطن داخل المحاكم”.

يشار إلى أن المحامون المحتجون المقاطعون لجلسات المحاكم بالدائرة الاستئنافية للعيون، التي تضم محكمة الاستئناف بالعيون والمحكمة الابتدائية بالعيون والداخلة، تابعون لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون الكائن مقرها بمدينة أكادير، والتي يرأسها النقيب نور الدين خليل.

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