قادمة من إسبانيا.. إجهاض عملية تهريب أزيد من 22 كلغ من الكوكايين بميناء طنجة

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 22 كيلوغراما و800 غرام من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

وكانت عملية المراقبة الأمنية باستعمال كلاب الشرطة المدربة التي أخضعت لها الشاحنة مباشرة بعد وصولها إلى المحطة البحرية طنجة المتوسط، على متن رحلة قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، قد مكنت من حجز كمية من مخدر الكوكايين معبأة بإحكام ضمن شحنة من التجهيزات المنزلية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 26 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

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