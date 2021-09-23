المغرب والسودان يعززان تعاونهما في القطاع المعدني

2021-09-23 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

شكل موضوع تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المعادن جوهر المباحثات التي جرت يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021 بالرباط بين عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد بشير عبد الله، وزير المعادن السوداني، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل لبلادنا، من 21 إلى 25 شتنبر 2021، على رأس وفد يضم مسِؤولين كبار بالقطاع المعدني بالسودان.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الآراء ومناقشة السبل الكفيلة لتطوير فرص التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك في المجال المعدني بين الفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين.

وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران بمستوى العلاقات الجيدة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في قطاع المعادن، كما أعربا عن رغبتهما في تعزيزها من خلال تكثيف اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي الوزارتين بالبلدين من أجل إعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي في المجال المعدني، تمكن من تبادل الخبرات والتجارب وتطوير شراكات اقتصادية وكذا تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية.

وللإشارة، فبرنامج زيارة السيد محمد بشير عبد الله يتضمن سلسلة من اللقاءات مع فاعلين بقطاع المعادن بالمغرب، كالمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ومجموعة مناجم والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، إضافة إلى زيارات ميدانية.

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