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طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-23 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية.

وستهم أمطار ضعيفة أو زخات فوق الواجهة المتوسطية، والريف منطقة طنجة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب جنوب البلاد، وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع تناثر حبات من الغبار بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى شيئا ما قوية من القطاع الجنوبي جنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، ومعتدلة جنوبية بالأطلسين الكبير والصغير، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و14 درجة بالريف والأطلس، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب-الشرقي وأقصى الجنوب، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 33 و39 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، وما بين 20 و27 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والسواحل، وأقصى الشمال وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 26 و33 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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