في الصورة عبد الوافي لفتيت

الداخلية تعمم دورية حول تسيلم السلط للمنتخبين الجدد

2021-09-22 / 6:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قامت وزارة الداخلية بتعميم دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لإيضاح كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم.

وسجلت دورية وزارة الداخلية، إن عملية تسلم السلط، “ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرف عليها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.”.

وقالت وزارة لفتيت إلى أن ” الباشاوات” يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط”.

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