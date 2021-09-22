“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أنه بناءا على مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في التحالف الذي يقوده الاحرار، بات وهبي الامين العام للحزب يعيش ضغوطات داخلية ، من أجل إقتراح أسماء لحقائب وزارية في حكومة أخنوش .

وأضافت مصادرنا أن البامي عبد اللطيف وهبي، بات يضايقه الحيز الزمني المتبقي من أجل وضع الأسماء المرشحة وتسليمها لرئيس الحكومة قبل وضعها بين يدي جلالة الملك وفق البروتوكول المعمول به في هذا الشأن.

وتواجه الامين العام للأصالة والمعاصرة أزمة حقيقية تتعلق ب ” بروفايلات” المرشحين للاستوزار من الحزب نفسه، وهو ما يسير في إتجاه بحسب ما تسرب من معلومات، أن وهبي سيقحم أسماء من “التكنوقراط” الذين ستتم صباغتهم بألوان “البام”، فيما قد يتم ترشيح كل من فاطمة الزهراء المنصوري رئيس المجلس الوطني للحزب، وعمدة مراكش، واحمد اخشيشن الذي يسعى للعودة إلى وزارة التربية الوطنية.

مصادر رجحت أن يكون عبد اللطيف وهبي قد عقد لقاءات مع مدراء ومسؤولي مؤسسات عمومية وشركات كبرى، وشخصيات “تكنوقراطية”، استعدادا لاستوزار عدد منهم بإسم حزب “البام” في الحكومة المقبلة، وذلك بعدما وجد نفسه في قلب أزمة “بروفايلات” داخل التنظيم الحزبي.

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