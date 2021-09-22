منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

هبة بريس

منح المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات؛ جائزة هذه السنة لجلالة الملك محمد السادس.

وأكد المركز أن منح جائزة ” جون جوريس للسلام” للملك محمد السادس لعام 2021؛ ” تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم السلم و السلام داخل المغرب وخارجه”.

وشدد على أن اللجنة قررت وبالإجماع؛ بعد مداولات عميقة ومناقشات متأنية؛ منح الجائزة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لـ”مساهمته الفعالة في بناء مجتمع العدل والسلام في مجتمعه و بين الأمم”، مشيرا إلى أن جميع خطوات الملك وأعماله ”صبت في صالح تعزيز التنمية في أفريقيا ودعم اقتصادها، وأمنها ما يخدم قيم الإنسانية في القارة الإفريقية”.

وأشار المركز إلى أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ”عمل بلا كلل على تعزيز قيم السلم والسلام والوئام واحترام التنوع الثقافي والديني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وأكد أن المملكة حددت هذا العام التزامها الراسخ في تعزيز قيم السلام والحوار بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل ودعم الكرامة الإنسانية، وأعطت كثير من الإشارات على استعداد لمواصلة التزامها بمحاربة خطاب الكراهية.

وأوضح المركز الأوربي أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل مساعيه في خدمة ”سياسة المغرب الافريقي عاما بعد عام، من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة ومسالمة وخدمة لمصالح شعوب القارة، كل هذا في إطار رؤية ملكية واضحة للعمل الافريقي المشترك

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