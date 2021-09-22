البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب محمد امولود المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس عمالة إنزكان أيت ملول خلال انتخابات المجلس التي انعقدت زوال اليوم الثلاثاء متقدما على منافسه الحسين اضرضور من الأحرار والنتائج كالاتي :

محمد اومولود 84 صوت

الحسين اضرضور 44 صوت

الاستقلال 26 صوت

الاتحاد الاشتراكي 21 صوت

لتصبح النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس عمالة إنزكان ايت ملول:

حزب الأصالة والمعاصرة 10مقاعد

حزب التجمع الوطني للأحرار 5 مقاعد

حزب الاستقلال 3 مقاعد

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 3 مقاعد.

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