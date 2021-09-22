الاحرار يحصل على مقاعد مهمة بمجلسي أكادير وتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فازت لائحة التجمعي عبد الله المسعودي في انتخابات مجلس عمالة أكادير إداوتنان أغلبية مريحة ب 17مقعدا من أصل 23 (11ذكور/ 6 نساء) ب 204 صوت ، أما منافسه البامي بوتيشكط فقد حصلت لائحته على 6 مقاعد (4ذكور / 2 نساء) ب 78 صوت.

اما بالمجلس الإقليمي لتارودانت، فقد تمكن الاحرار من إكتساح نتائج انتخاب اعضاء المجلس الاقليمي، بما مجموعه 12 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال بستة مقاعد ثم حزب الاصالة والمعاصرة بستة مقاعد، فيما حل حزب حزب العدالة والتنمية رابعا بمقعد واحد، وحزب الاتحاد الاشتراكي بمقعد واحد.

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