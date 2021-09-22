بعد سحب الثقة.. الدبيبة يطالب الليبيين بالخروج للشارع

2021-09-22 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الليبيين، الثلاثاء، بالخروج والتعبير عن آرائهم.

وفي أول كلمة له عقب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومته اليوم، وخلال كلمة ألقاها أمام حشد من مدينة الزاوية بعد حضوره نهائي دوري الكرة الخماسية فيها، قال الدبيبة: “إنني خادم لهذا الشعب بكل أطيافه. الشعب صاحب الكلمة والشرعية والحق. أخرجوا وعبروا عن آرائكم وحقكم في هذه الحياة، دون خوف. لا تخشوا إلا الله. وحقكم محفوظ بيننا إن شاء الله”.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة اليوم الثلاثاء على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغببية 89 نائبا، من أصل 113 حضروا الجلسة، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة، وعمداء 59 بلدية، والعديد من الشخصيات السياسية والمدونين، بداعي تعارض نصاب التصويت مع نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

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