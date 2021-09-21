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درك جرسيف ينجح في حجز سيارة محملة بكمية مهمة من المشروبات الكحولية

2021-09-21 / 4:03 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

تمكنت عناصر الدرك الملكي صباح يومه الثلاثاء 21 شتنبر بجماعة المريجة، من حجز سيارة من ميرسديس 280 صفراء اللون محملة بكمية مهمة من المشروبات الكحولية ومخدر الشيرا، كانت معدة للبيع على مستوى المنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف المصدر، أن عناصر الدرك الملكي بمركز المريجة ، قامت بمحاصرة السيارة المشبوهة بعد وضع كمين محكم على مستوى دوار المعاريف التابعة لتراب جماعة المريجة إقليم جرسيف.

وقد لاذا سائق السيارة والمرافق له بالفرار، فيما الابحاث جارية لايقافه من خلال مذكرة بحث وطنية.

يشار، أن هذه العملية التي وصفت بالصيد الثمين، تندرج في اطار الحملات التمشيطية التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف و بجماعة المريجة بالخصوص ،بشكل دوري للحد من انتشار مختلف أنواع الجريمة المرتبطة بترويج المخدرات بشتى انواعها

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