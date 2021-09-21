البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة
هبة بريس - وكالات
صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له الثلاثاء بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.
جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
17 تعليقات
في اعتقادي عدم الثقة صوب البرلماني الليبي هو ضربة قاضية لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
إنه تجاوز الإجراءات القانونية اللازمة ولذا يجب عليه إعادة النظر.
هل الأنظمة الرئاسية هي التي تنظم وتصنف ام هناك ضغوطات على المجلس التشريعي الليبي.؟؟؟؟؟
بعدما ان فقدروا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فالنظام اللبيي تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد
تعرف ليبيا الشقيقة أزمة اقتصادية متدهورة بعدما سقط النظام واهلكتها الحروب. .
كنت أعرف ليبيا واشتغلت فيها كانت من أجمل الدول العربية والإسلامية .فشهادة لهذه الدولة .وكانت متقدمة في عهد المعمر القذافي .ولكن للأسف الشديد عندما رحل عنها .اصبحت وردة مذبولة لا أحدا يسقيها.
لماذا ازاحوا الدكتاتورية القذافية.اظن أنهم سيقع لهم كما وقع للنظام الجزائري.!!!!
إن ليبيا تنتظر من أصحاب الحسنات وأصحاب المصالح والحسابات في تقسيم ليبيا.ههههه
إن شمل قبائل الليبين تشتت وتدهور منذ سنوات طويلة ولا الظن انه سيعيدون بناء ليبيا من جديد…
إن النظام الليبي حاليا معقد جدآ ولا أظن أنه سيصل إلى حلول ترضي الجميع. وكل مانتمناه.هو السلامة والاستقرار والهدوء السياسي….
ليبيا لم تصلح الوضع ولن تغير البلاد ابدا وستبقى هكذا حتى ان يرث الله الأرض ومن عليها.
اللعبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لهذا البلد لم تتحسن . والنظام يدمرها بالحروب.
بكل بساطه وبكل وضوح بدون نقاش وراء ذالك النظام الليبي حاليا . وانتهى الكلام.
رحمة الله عليك ايها الزعيم والبطل في أعيننا المعمر القذافي اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب هو والزعماء والابطال الذين رحلوا عنا.
كل ما اقوله هو رحمة الله على الشعب الليبي .الذي استعمره هذآ النظام. إن لله وإن إليه راجعون.ههههههههه
إن هذه الأسطورة التي يعيشها اللبيون ليست غريبة عنهم فيعتبرون هذآ شئ عادي لهم هههههههه
لانستغرب ان يقع الصراع بين مسيري القطب الشرقي في طبرق والقطب الغربي لطرابلس اي بين البرلمان في طبرق والحكومة في طرابلس وهذا متوقع .لانه ليس هناك دولة في العالم لديها حكومة في اقصى الغرب و برلمان في اقصى الشرق.ما هذه المعادلة؟؟؟!!!
زيادة على هذه المسافة الشاسعة بينهما هناك من يؤجج الوضع ويجعل العصا في كلا الجانبين من بين من لم يرقهم قيام دولة ديمقراطية في ليبيا.وهم مصر وخاصة الجزائر التي تسعى إلى تدمير منطقة شمال افريقيا برمتها لكي يجثم الكبرنات على صدور الجزاءريين وينهبون ما تبقى من ثروات الجزاءر.
وعليه فإن الجزائر بعقلية بوخروبا الذي زرع في الجزاءريين الحقد والعداوة يخربون شعبهم وشعوب المنطقة كلها ومنهم ليبيا والمغرب..ولا يمكن ان يتغير الوضع في الجزائر ولو تحث حكم مدني فالجزاءريون( مفرمطون)بلقاح بوخروبا الذي لقحهم بالاكاذيب منذ 1962 والى اليوم حتى اصبحوا كلهم كذابين من الدرجة الأولى عالميا.