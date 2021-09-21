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نشرة انذارية: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق

2021-09-21 / 11:53 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية محليا قوية، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا رعدية محليا قوية (من 20 إلى 30 ملم) ستهم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية الساعة العاشرة ليلا، أقاليم بولمان وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وصفرو وتاونات وتاوريرت وتازة.

وأضافت المديرية أن هذه الأمطار الرعدية (من 30 إلى 50 ملم) ستكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البرَد، وستهم كلا من عمالات وأقاليم الحسيمة وبركان وشفشاون ودرويش والناظور ووجدة-أنجاد وتطوان، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء إلى الساعة الثالثة من زوال يوم غد الأربعاء.

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