لقاح فايزر

فايزر: لقاحنا آمن وفعال للأطفال ما بين عمر 5 سنوات و11 سنة

2021-09-20 / 4:11 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “فايزر – بيونتيك” أن لقاحها الواقي من فيروس كورونا أثبت أنه آمن وفعال لدى تقديمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 سنة.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، أنها أجرت دراسة شارك فيها 2268 طفلا من الفئة العمرية المذكورة، وتلقى ثلثاهم جرعتين من اللقاح بفارق 21 يوما، وتلقى الثلث الآخر عقارا وهميا.

وأشار البيان إلى أن الاستجابة المناعية للأطفال الذين تلقوا الجرعة بمقدار 10 ميكروغرامات (مغ) شابه استجابة المشاركين في الدراسة السابقة التي أجرتها الشركة على الأشخاص ما بين عمر 16 و25 سنة والذين تلقوا الجرعة بمقدار 30 مغ.

وبحسب الشركة فقد أثبتت الدراسة جودة تحمل اللقاح لدى الأطفال ذوي الفئة العمرية المذكورة، وأن الأعراض الجانبية كانت متشابهة لدى المشاركين في الدراستين الأخيرة والسابقة.

وذكرت “فايزر – بيونتيك” أن عدد إصابات الأطفال بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ازداد بنسبة 240% منذ يوليو الماضي، ما يشير – وفقا للشركة – إلى ضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية.

كما أعربت الشركة عن أملها في الحصول على موافقة كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية على تطعيم الأطفال بلقاحها، مضيفة أنها بانتظار ورود معطيات بنهاية السنة الجارية لدراسة تكشف عن نتائج لقاح مخصص لأطفال ما بعد ستة أشهر من عمرهم.

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