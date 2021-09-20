وجدة .. انتخاب التجمعي محمد العزاوي رئيسا لجماعة المدينة

هبة بريس - وجدة

انتخب صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر الجاري محمد العزاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة وجدة في الانتخابات التي احتضنها قاعة الاجتماعات بالجماعة ذاتها، وذلك بعد فوزه ب 45 صوتا مقابل 8 أصوات لمرشح الإتحاد الإشتراكي عبد الإله السعدي.

وقد حضر انتخابات اليوم تحت إشراف باشا المدينة، 55 عضوا من أصل 61 المشكلة للمجلس، مع تسجيل غياب أعضاء حزب العدالة والتنمية والأستاذ سليمة فرجي عن حزب الأصالة والمعاصرة التي قدمت استقالتها من العضوية.

ومباشرة بعد انتخاب الرئيس، تم تقديم لائحة اعضاء المكتب المسير لجماعة وجدة المشكلة ب 10 نيابات :

النائب الأول : عمر بوكابوس عن حزب الأصالة والمعاصرة .

النائب الثاني : محمد الزين عن حزب الاستقلال.

النائب الثالث : رشيد بوكرون عن حزب التجمع الوطني للأحرار .

النائب الرابع : العربي شتواني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

النائب الخامس : عبد الرحيم العاقل عن حزب الاستقلال.

النائب السادس : محمد بنعيني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

النائب السابع : نبيل بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة.

النائب الثامن : إدريس أقديم عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

النائبة التاسعة : فاطمة الزهراء امعيزو عن حزب الأصالة والمعاصرة.

النائبة العاشرة : أم العيد البكري عن حزب الأصالة والمعاصرة.

الكاتب : محمد مختاري عن حزب الاستقلال.

نائبه : محمد بنداود عن حزب الأصالة والمعاصرة.

كما انسحب أعضاء الاتحاد الاشتراكي من الجلسة مباشرة بعد فوز محمد العزواي رئيسا لجماعة وجدة.

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