وجدة .. انتخاب التجمعي محمد العزاوي رئيسا لجماعة المدينة

2021-09-20 / 1:04 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

انتخب صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر الجاري محمد العزاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة وجدة في الانتخابات التي احتضنها قاعة الاجتماعات بالجماعة ذاتها، وذلك بعد فوزه ب 45 صوتا مقابل 8 أصوات لمرشح الإتحاد الإشتراكي عبد الإله السعدي.

وقد حضر انتخابات اليوم تحت إشراف باشا المدينة، 55 عضوا من أصل 61 المشكلة للمجلس، مع تسجيل غياب أعضاء حزب العدالة والتنمية والأستاذ سليمة فرجي عن حزب الأصالة والمعاصرة التي قدمت استقالتها من العضوية.

ومباشرة بعد انتخاب الرئيس، تم تقديم لائحة اعضاء المكتب المسير لجماعة وجدة المشكلة ب 10 نيابات :

النائب الأول : عمر بوكابوس عن حزب الأصالة والمعاصرة .
النائب الثاني : محمد الزين عن حزب الاستقلال.
النائب الثالث : رشيد بوكرون عن حزب التجمع الوطني للأحرار .
النائب الرابع : العربي شتواني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
النائب الخامس : عبد الرحيم العاقل عن حزب الاستقلال.
النائب السادس : محمد بنعيني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
النائب السابع : نبيل بوعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة.
النائب الثامن : إدريس أقديم عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
النائبة التاسعة : فاطمة الزهراء امعيزو عن حزب الأصالة والمعاصرة.
النائبة العاشرة : أم العيد البكري عن حزب الأصالة والمعاصرة.
الكاتب : محمد مختاري عن حزب الاستقلال.
نائبه : محمد بنداود عن حزب الأصالة والمعاصرة.

كما انسحب أعضاء الاتحاد الاشتراكي من الجلسة مباشرة بعد فوز محمد العزواي رئيسا لجماعة وجدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : البامي سعيد الماسي رئيسا لجماعة احمر الكلالشة

تارودانت : البامي سعيد الماسي رئيسا لجماعة احمر الكلالشة

2021-09-20 / 3:06 مساءً
Photo of انتخاب التجمعي عبد الله غازي رئيسا للمجلس الجماعي لتزنيت

انتخاب التجمعي عبد الله غازي رئيسا للمجلس الجماعي لتزنيت

2021-09-20 / 2:37 مساءً
Photo of أشتوكة: صراع بين الاحرار والاستقلال يؤجل تشكيل مجلس جماعة إنشادن

أشتوكة: صراع بين الاحرار والاستقلال يؤجل تشكيل مجلس جماعة…

2021-09-20 / 1:48 مساءً
Photo of فوضى وتهديدات وتلاسنات تؤجل جلسة انتخاب رئيس جماعة الرباط

فوضى وتهديدات وتلاسنات تؤجل جلسة انتخاب رئيس جماعة الرباط

2021-09-20 / 1:11 مساءً
Photo of خلفا للشوباني.. انتخاب التجمعي اهرو أبرو رئيسا لجهة درعة تافيلالت

خلفا للشوباني.. انتخاب التجمعي اهرو أبرو رئيسا لجهة درعة…

2021-09-20 / 12:55 مساءً
Photo of تفاصيل انتخاب الاستقلالي القاديري رئيسا لمجلس جماعة برشيد

تفاصيل انتخاب الاستقلالي القاديري رئيسا لمجلس جماعة برشيد

2021-09-20 / 11:54 صباحًا
Photo of رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

2021-09-20 / 11:43 صباحًا
Photo of رسميا ..عمر مورو رئيسا لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

رسميا ..عمر مورو رئيسا لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

2021-09-20 / 11:35 صباحًا
Photo of تحالف حزبي يمنح الأحرار عمودية مدينة فاس ب61 عضوا

تحالف حزبي يمنح الأحرار عمودية مدينة فاس ب61 عضوا

2021-09-20 / 9:38 صباحًا
Photo of الاتحاد الاشتراكي قلقل من فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة

الاتحاد الاشتراكي قلقل من فرض نوع من الهيمنة على…

2021-09-19 / 9:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق