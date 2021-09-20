اهرو ابرو

خلفا للشوباني.. انتخاب التجمعي اهرو أبرو رئيسا لجهة درعة تافيلالت

2021-09-20 / 12:55 مساءً
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هبة بريس

تم، اليوم الاثنين بالرشيدية، انتخاب اهرو أبرو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جهة درعة تافيلالت.

وحصل أبرو، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، على أصوات جميع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت الحاضرين (43 صوتا).

كما تم خلال جلسة التصويت، التي حضرها، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، انتخاب نواب الرئيس السبعة، وكاتب المجلس ونائبه.

وجرى، خلال جلسة اليوم، انتخاب ايت باها حماد (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا أول للرئيس، و رشيدي حسني (حزب الاستقلال) نائبا ثانيا للرئيس، و يوسف اوزكيط (حزب الأصالة والمعاصرة) نائبا ثالثا للرئيس، و مولاي عبد الرحمان الادريسي (الحركة الشعبية) نائبا رابعا للرئيس.

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