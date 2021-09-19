الاتحاد الاشتراكي قلقل من فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة

2021-09-19 / 9:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتزازه بالاحتضان الشعبي لمرشحيه ومرشحاته في كل الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي بوأه مقاما متقدما في الترتيب الوطني للاستحقاقات التشريعية، وجعل منه قوة في طليعة المنظمات الحزبية المتنافسة.

وقال برلمان الوردة اليوم الأحد أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.

كما عبر رفاق لشكر عن قلقهم من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف.

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