سانشيز يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب بركان لابالما

2021-09-19 / 6:22 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أرجأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رحلته المقررة إلى نيويورك الأمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتجه إلى جزر الكناري بدلا من ذلك في أعقاب ثوران بركان في جزيرة لا بالما.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان: “في ضوء الوضع في جزيرة لا بالما، أرجأ رئيس الحكومة الرحلة إلى نيويورك التي كانت مقررة اليوم وسيتوجه إلى جزر الكناري مساء اليوم لمتابعة الوضع.

ثار بركان “كمبر فيجا” في جزيرة لا بالما الإسبانية، وهي إحدى جزر الكناري، اليوم الأحد، واندلعت نوافير من الحمم البركانية في الجو، الأمر الذي جعل السلطات توجه تحذيرا بإخلاء بعض المناطق.

واندفعت الحمم البركانية وأعمدة الدخان والغبار والرماد في الهواء من حديقة كومبر فيجا الوطنية في جنوبي البلاد. وقع الانفجار البركاني في منحدر جبلي مشجر في منطقة “كابيزا دي فاكا” الساعة 3:15 مساء، بالتوقيت المحلي.

وأجلت السلطات اليوم نحو 40 شخصا يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمنا في جزيرة لا بالما الإسبانية بعد تحذير علماء من تزايد خطر ثوران بركان.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء. ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

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