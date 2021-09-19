وكيل الملك بالدار البيضاء ينفي ضبط مسؤول بمحكمة مع محامية بوضعية مخلة

2021-09-19 / 6:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الإجتماعي بخصوص قيامه بضبط نائب له بمكتبه رفقة محامية (في وضعية لا أخلاقية)، وتحريره محضرا بشأن هذه الواقعة، وتوقيف النائب المذكور من مهام الجلسة والتقديم.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم ضبط أي واقعة من هذا القبيل أو تحرير محضر بشأنها.

وهكذا وتبعا لذلك، تم فتح بحث قضائي في الموضوع من أجل الوقوف على ظروف وخلفية نشر هذا الخبر غير الصحيح مع ترتيب الاثار القانونية على ضوء ذلك.

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