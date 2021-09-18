سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 موانع في ملتقى كيب كينو

2021-09-18 / 7:44 مساءً
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هبة بريس -:الرياضة

فاز العداء المغربي ، البطل الأولمبي سفيان البقالي ،اليوم السبت بسباق 3000 متر موانع خلال مشاركته في ملتقى كيب كينو الكلاسيكي لألعاب القوى ،الذي احتضنته العاصمة الكينية نايروبي .

وانتزع البطل الأولمبي المغربي ،الحائز على الميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، الرتبة الاولى متفوقا على منافسيه الكينيين ،بتوقيت قدره 8 دقائق و 21 ثانية ، و20 جزء من المائة.

وكان البطل الأولمبي المغربي، سفيان البقالي، قد احتل مؤخرا المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، خلال مشاركته في ملتقى زيوريخ برسم نهائي الدوري الماسي لالعاب القوى.

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