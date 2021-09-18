مشروع عملاق لصنع الأسمدة ..المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي بافريقيا عبر بوابة اثيوبيا

2021-09-18 / 6:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وقعت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت، اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل إنشاء مصنع للأسمدة في مدينة “دير داوا” ومصنع لحمض الفوسفوريك بغلاف مالي يقارب 2.4 مليار دولار .

وبحسب بلاغ لوزارة المالية الاثيوبية فان وزير المالية آتو أحمد شيد قد استقبل وفدا مغربيا رفيع المستوى لمناقشة هذا الاستثمار، بحضور مسؤولين من المؤسسة الإثيوبية للصناعات الكيماوية، ومؤسسة الأشغال الفلاحية الإثيوبية والمؤسسة الإثيوبية للمعادن والنفط ، حيث سيشمل المشروع في المرحلة الاولى تطوير وحدة لإنتاج الأسمدة تبلغ سعتها 2,5 ملايين طن، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية مستقبلا 3,8 ملايين طن، وسيصل إجمالي استثمارات هذه المرحلة 3,7 مليارات دولار.

وأوضح بلاغ وزارة المالية الاثيوبية ان هذا الاستثمار المغربي سيمكن أديسا أبابا من تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة ابتداء من سنة 2022، علما أن واردات الأسمدة في هذا البلد تصل حاليا إلى مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار سنة 2030.

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