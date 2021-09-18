رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي زوجة اسمها ابتسام”

2021-09-18 / 3:57 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشف الفنان المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن سر ابتسامته، حيث أكد أن أكثر شيء يجعله مبتسما هو زوجته ابتسام.

و نشر الوالي عبر ذات المنصة رسالة إلى رفيقة دربه قائلا :”زيارتك لي في الاستوديو تذكرني بأيام تعارفنا الأولى …كان مهما بالنسبة لي قبل الزواج وكنت حريصا أن تعرفي جيدا الميدان الذي اشتغل فيه، حتى تفهمين فيما بعد سبب غيابي وسبب تعبي عند العودة “.

و واصل قائلا :”كان هناك فرق بين الأمس واليوم، في الأمس كنت أعود بعد العمل لأمي واليوم اعلم أن بالبيت أم لأولادي و زوجة لي و سند في الحياة “.

و أضاف:” الحمد لله على كل النعم، ولهذا أجدني كثيرا ما ابتسم، لأني أخجل من عطاء الله لي ولا اريد ان اقابله بغير الإبتسامة، ويمكن من أجل هذا اختار الله لي زوجة اسمها ابتسام، لأنه جزء من الشكر لله”.

و بدورها ، تفاعلت ابتسام مع منشور زوجها حيث عمدت إلى نشر التدوينة التالية بحسابها بموقع انستقرام: “شكرا رشيد… بالتوفيق كممثل في العمل الكوميدي الجديد من إخراج صديقة غالية و عزيزة”.

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