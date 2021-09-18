عن حزب الحركة الشعبية.. مراد أمنيول رئيسا لجماعة مرتيل

2021-09-18 / 3:12 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انتخب يومه السبت 18 شتنبر، مراد أمنيول عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا جديدا لجماعة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق.

و استطاع مراد أمنيول الحصول على 21 صوتا، فيما تغيب ستة مسشارين و امتنع أربعة منهم عن التصويت.

و تحالفت كل من الأحزاب السياسية التالية : التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية والبيئة والتنمية.

و في سياق متصل سحب محمد السعوتي وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، ترشيحه من المنافسة على منصب الرئاسة، فيما أفادت مصادر هبة بريس أنه قام بالطعن امام القضاء الاستعجالي في مواجهة ثلاثة وكلاء لوائح منافسين له.

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