تارودانت: إنتخاب التجمعية نادية بودلال رئيسة لجماعة أولاد التايمة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

دخلت التجمعية ” نادية بودلال” أرشيف النساء المؤثرات ، كأول إمرأة تترأس الجماعة الترابية لأولاد التايمة، وبذلك تكسر النظرة الدكورية في تسير عاصمة قبيلة هوارة لعقود من الزمن .

وجاء ذلك خلال جلسة انتخاب المكتب المسير لجماعة أولاد تايمة، والتي انعقدت صباح اليوم السبت 18 شتنبر الجاري، بحضور كل الأعضاء المنتخبين وعددهم 31 منتخبا، حيث تمكنت من الحصول على 21 صوت مقابل 8 أصوات لمنافسها “عبد الغني الليمون “الرئيس السابق للجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في حين إمتنع عضوين عن حزب الحركة الشعبية عن التصويت الذي لم يدخل التحالف.

وهذه هي تشكيلة المكتب المسير للجماعة الترابية أولاد التايمة :

الرئيسة : نادية بوهدود (الأحرار)

النائب__الأول : أحمد الفايز ( الأصالة والمعاصرة)

النائب___الثاني : علي أوداد ( الإستقلال)

النائب الثالث : محمد صبري (الأحرار)

النائب___الرابع : شرة محمد (الأحرار)

النائب__الخامس : حميد العواد (الأحرار)

النائب__السادس : أمينة الفاطمي (الأصالة والمعاصرة)

كاتب المجلس : عبد اللطيف فاكول (الأحرار)

نائبته : نعيمة شرقي ( الاستقلال)

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