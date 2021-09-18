طرفاية.. الاحرار يظفر برئاسة جماعة الطاح بأغلبية ساحقة

2021-09-18 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

للمرة السادسة على التوالي، تم يوم أمس الجمعة 17 شتنبر 2021، بقاعة الندوات بمقر جماعة الطاح الترابية، إعادة انتخاب ” اعكيك امبارك ” بالإجماع رئيسا للجماعة الترابية التابعة لإقليم طرفاية.

وحصل “اعكيك امبارك”، على أغلبية ساحقة من حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يرأس الجماعة المذكورة منذ سنة 1992، على 16 صوتا، وهو مجموع الأعضاء المشكلين للجماعة.

وجاءت تشكيلة المكتب الجماعي الجديد لجماعة طاح الترابية :

الرئيس: أمبارك اعكيك عن حزب التجمع الوطني للاحرار
السيد أحمد محمود الخطاط نائبا أولا.

السيد الحسين الخنشي نائبا ثانيا.

السيد مصطفى البشرة نائبا ثالثا.

الآنسة ددح الداه نائبة رابعة.

كما تم انتخاب كاتبة المجلس و نائبها السيدة نجية الزوركي كاتبة للمجلس و السيد مصطفى الرقيق نائبا لها.

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