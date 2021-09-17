الصورة تعبيرية

أمن فاس يضع حدا لمروجي المشروبات الكحولية بدون رخصة

2021-09-17 / 3:28 مساءً
0
ع محياوي _هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس،بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 21 و29 سنة، اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما، بعد مداهمة وكر الملقب “ولد الكسال” من خلال عملية أمنية بمنطقة حي ليراك سيدي ابراهيم بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل وكرهما المعد لترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة عن حجز 348 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، علاوة على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل توقيف كل من تبث تورطه في هذه القضايا، و كذا محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 2412 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2412 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-17 / 4:40 مساءً
Photo of محكمة الرباط توزع 30 سنة على سائق “تريبورتور” ومرافقه سحلا شرطيا بسلا

محكمة الرباط توزع 30 سنة على سائق “تريبورتور” ومرافقه…

2021-09-17 / 4:03 مساءً
Photo of فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء سطات

فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء…

2021-09-17 / 10:37 صباحًا
Photo of القوات المسلحة الملكية تشارك في استعراض لإحياء ذكرى استقلال المكسيك

القوات المسلحة الملكية تشارك في استعراض لإحياء ذكرى استقلال…

2021-09-17 / 10:14 صباحًا
Photo of مغارة مغربية تكشف أقدم الأدلة على بداية صنع الملابس

مغارة مغربية تكشف أقدم الأدلة على بداية صنع الملابس

2021-09-17 / 10:05 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-17 / 9:10 صباحًا
Photo of السجن للمتحرش بفتاة طنجة ومتابعة مصور الفيديو ورفيقيه في سراح

السجن للمتحرش بفتاة طنجة ومتابعة مصور الفيديو ورفيقيه في…

2021-09-16 / 10:36 مساءً
Photo of المغرب يقارب بجنيف مسؤولية الجزائر عن محنة المحتجزين في مخيمات تندوف

المغرب يقارب بجنيف مسؤولية الجزائر عن محنة المحتجزين في…

2021-09-16 / 10:12 مساءً
Photo of سويسرا.. نجية العبادي رئيسة للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب

سويسرا.. نجية العبادي رئيسة للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب

2021-09-16 / 9:56 مساءً
Photo of امزازي يتراجع ويرسل جدول امتحانات يشمل مادة التربية الاسلامية

امزازي يتراجع ويرسل جدول امتحانات يشمل مادة التربية الاسلامية

2021-09-16 / 9:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق