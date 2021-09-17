أمن فاس يضع حدا لمروجي المشروبات الكحولية بدون رخصة

ع محياوي _هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس،بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 21 و29 سنة، اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما، بعد مداهمة وكر الملقب “ولد الكسال” من خلال عملية أمنية بمنطقة حي ليراك سيدي ابراهيم بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل وكرهما المعد لترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة عن حجز 348 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، علاوة على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل توقيف كل من تبث تورطه في هذه القضايا، و كذا محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

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