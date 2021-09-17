أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

2021-09-17 / 2:55 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب حلول الفنانة المغربية أسماء لمنور ضيفة على برنامج “abstalks”، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، و الذي تطرقت من خلاله لأول مرة الى مرض طفلها واصابته بطيف التوحد منذ ولادته.

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصية لمنور مشيدين بأخلاقها و تعاملها الراقي مع أفراد عائلتها و زملائها بالمجال الفني و كذا متابعيها.

و بدورها و ردا على نجاح الحلقة و تعاطف جمهورها مع ابنها الوحيد آدم، نشرت الفنانة المغربية صورة لها بموقع تبادل الصور والفيديوهات .

و ارفقتها بالتعليق التالي:”العادة الأولاد لما يكبروا بيطيروا مثل الفراشة بس آدم هو اللي بيربطنا كعائلة مع بعض،
آدم عن أحلى قصة حب في حياتي أتحدث”.

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