فاس.. توقيف شخص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 34 سنة، و ذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج مخدر الشيرا، والمخدرات الصلبة،و الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الملقب ” مولينيكس” على مستوى طريق عين الشقف، بعد القيام بمباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تشخيص هويته وتحديد مكان تواجده، وبالتالي توقيفه وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن حجز 03 كلغ من مخدر الشيرا، 100 غرام من المخدرات الصلبة، 12 قرص قرص طبي مخدر، ميزانين إلكترونيين، أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عملية ترويج هذه المواد المخدرة.

و مواصلة للمجهودات الأمنية، تمكنت نفس الفرقة الأمنية من توقيف الملقب “عتوڴة” البالغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك من أجل حيازة وترويج المخدرات الصلبة مع تسهيل استعمالها للغير، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين على شكل 19 لفافة جاهزة للبيع، هاتفين محمولين، علاوة على مبلغ مالي متحصل عليه من ترويج المخدرات، وقد أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة عبر قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أنه يشكل موضوع (03) ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات.

وقد، تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل رصد ظروف و ملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة، فيما تبقى العمليات الأمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية.

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