لطيفة رأفت

مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة عيد ميلادها

2021-09-17 / 1:34 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية لطيفة رأفت أغنية خاصة لابنتها الوحيدة ألماس تزامنا و ذكرى ميلادها الثاني، (طرحت) عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و حققت أغنية “ألماس” المهداة من طرف الفنان المغربي نعمان لحلو، مشاهدات عالية حيث استطاعت تخطي مائة ألف مشاهدة خلال يوم واحد على إصدارها.

و في هذا الصدد كتب لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات تدوينة جاءت كالتالي :”ممتنة لحبكم وشكرا على رسائلكم الجميلة ومشاركتكم فرحتي بأميرتي الغالية ألماس”.

و أضافت قائلة :”الأغنية من القلب وأي عمل من القلب يصل إلى القلوب، الله يحفظ أولادكم وكل غالي عليكم يا رب”.

و يشار أن الفنانة المغربية سبق أن نشرت عبر نفس المنصة: “أحبائي الكرام أتقاسم معكم أغنية ألماس التي أهداها لها عمها نعمان بمناسبة عيد ميلادها الأول”.

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