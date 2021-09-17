فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث بين صفوف ساكنة جهة الدار البيضاء سطات مؤخرا سوى عن موضوعين أساسيين، أولهما التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة و المجالس المنتخبة و ثانيهما فضيحة الأستاذ الجامعي و طالباته.

و تلوك ألسنة سكان جهة الدار البيضاء سطات الفضيحة التي تفجرت قبل أيام بعد إفشاء محادثات عبر تطبيقات التراسل الفوري يعتقد أنها لأستاذ جامعي بمدينة سطات رفقة طالباته و تتضمن مراسلات ساخنة و خادشة للحياء.

و طالبت ساكنة جهة الدار البيضاء سطات بضرورة الإسراع بالبحث في هذا الملف خاصة بعد دخول الشرطة القضائية على الخط و ذلك لوقف بعض الممارسات و العبث الذي يجري بالجامعات المغربية حيث يتم استغلال رغبة بعض الطالبات في النجاح بطرق ملتوية مقابل خدمات تدفع حسب رغبات طالبها في مؤسسات يفترض أن تكون مشتلا للأخلاق و القيم و العلم.

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