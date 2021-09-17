فضيحة “الجنس مقابل النقط” تتحول لحديث الساعة بجهة البيضاء سطات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا حديث بين صفوف ساكنة جهة الدار البيضاء سطات مؤخرا سوى عن موضوعين أساسيين، أولهما التحالفات الحزبية لتشكيل الحكومة و المجالس المنتخبة و ثانيهما فضيحة الأستاذ الجامعي و طالباته.
و تلوك ألسنة سكان جهة الدار البيضاء سطات الفضيحة التي تفجرت قبل أيام بعد إفشاء محادثات عبر تطبيقات التراسل الفوري يعتقد أنها لأستاذ جامعي بمدينة سطات رفقة طالباته و تتضمن مراسلات ساخنة و خادشة للحياء.
و طالبت ساكنة جهة الدار البيضاء سطات بضرورة الإسراع بالبحث في هذا الملف خاصة بعد دخول الشرطة القضائية على الخط و ذلك لوقف بعض الممارسات و العبث الذي يجري بالجامعات المغربية حيث يتم استغلال رغبة بعض الطالبات في النجاح بطرق ملتوية مقابل خدمات تدفع حسب رغبات طالبها في مؤسسات يفترض أن تكون مشتلا للأخلاق و القيم و العلم.
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19 تعليقات
أريد أن أطرح سؤالا : هل المشكل في المحادثات الساخنة بين الأستاذ الجامعي و طالبته ؟ أم المشكل في المحادثة مقابل النقط ؟
لأن الذي يحدث أحيانا أن الطلبة الجامعية هي التي تتقرب إلى أستاذها . بمقابل أو بدون مقابل .
لذلك أنبه السادة الأساتذة إلى الانتباه إلى هذا الفخ . المعاملة أستاذ- طالب رسمية بدون تواصل خارج المدرج أو الجامعة أو الثانوية .
هل سولت له نفسه ان يقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد نحن في زمان انعدمت فيه الأخلاق وكثر الفساد والمنكر وحسبي الله ونعم الوكيل.
نتمنى من الشرطة القضائية ان تقوم بمهامها تجاه هذآ الاستاذ الفاسد.ويعاقب اقصى العقوبة بدون شفقة حتى يكون عبرة للاساتذة المفسدين التعليم بصورة مشوهة.
ربما الفتيات هن اللواتي يغرين الأساتذة بلباسهن الغير المحتشم فيجب على الجامعات والمعاهد العليا والمدارس والاعداديات والثاناويات ان يمنع هذآ اللباس منعا كليا ويكون لباس موحد .
هذه السلوك ليست من صفات مربي الأجيال الصاعدة.فاصبحنا نلاحظ بشكل رهيب هذه الافعال اللاخلاقية في الاواني الأخيرة .
إن الابتزاز والغش والافعال اللاخلاقية للأسف الشديد صارت عملية رائجة في جميع القطاعات وهذا راجع التربية والوعي فلطفك يآرب
هذه الجامعة تدرس فيها بنتي وتحكي لي اساتذتها والله يعتبرونها مزرعتهم جامعة فاسدة بكل المقاييس بغض النظر عن الجنس .بعضهم يتلاعب بالنقط كيف شاء .مثلا شعبة MIP informatique أغلب الطلبة أقل من5على 20 وفي المواد الاخرى تقريباً الكل له المعدل وكانت فوضى السنة الماضية والكل يعرف هذا الشخص ولا أحد من المسؤولين يحرك ساكنا أين السيد الوزير
إنه استاذ تربوي ومنه نأخذ التربية والتعليم في الأخلاق كما يقال (إنما الأمم الأخلاق مابقيت ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا) .
مثل هذا الأستاذ لايستحق ان يكون أستاذا ولا يلق به ممارسة مهنة التعليم . لأن التعليم في حد ذاته تربية واخلاق.
إن ماوقع لمدينة السطات سيقع لجميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا فيجب على وزارة التربية والتعليم مع تنسيق الحكومة وضع حد لهذه المهزلة التي تمس كرامة الأستاذ وكذا الطالبات بصفة خاصة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لقد شوهوا بالتعليم هؤلاء المفسدين وحرموا على بناتنا بمتابعة دراستهن العليا بالجامعات .
يجب البحث الدقيق عن هذه القضية ويتم الاعتقال هذآ الأستاذ وكذا استقالته من منصبه.حتى يأخذ درسا يندم عليه طول حياته.
نطالب من الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة التربية والتعليم بمذكرة تعم مجال التربية والتعليم بخصوص اللباس الموحد للطالبات والتلميذات.
نحن في سياسية جديدة وتغير فيجب حتى تغير سلوكنا واخلاقنا .بيدنا محاربة ظاهرة الابتزاز والغش والافعال اللاخلاقية.
والكارثة أكبر من هذه هي بيع للامتحانات والأستاذ لايهمه الا المادة فضميره يبيعه مقابل مادي يجب علينا الإصلاح قبل أن يفوت الأوان.
هذه السلوك نلاحظها حتى في المدارس الابتدائية باغتصاب القاصرات والقاصرين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اين هي ظمائرهم ……
اننا ضد لمثل هذه الافعال اللاخلاقية ويجب محاسبته واشد عقوبة……
الإستقالة أولا والعقوبة ثانية وحسبي الله ونعم الوكيل فيه
نحن دولة الحق والقانون ودولة إسلامية فوق كل شيء .وها نحن نعيش اليوم ظاهرة الفساد والغش والافعال اللاخلاقية . ومن المسؤول عن ذالك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟