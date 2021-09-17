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طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-17 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بسحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل، السهول الشمالية، المنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط.

وستلاحظ سحب مدارية بأقصى الجنوب البلاد مع زخات رعدية، وسحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس المتوسط مع قطرات ورعد محلي.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالسواحل الوسطى، الريف، الشمال الشرقي والأطلس الكبير.

وستهب الرياح بالسواحل الوسطى مع زوابع رملية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، منطقة طنجة، الريف، السايس، سوس، السهول الداخلية الشمالية غرب الأطلس، وسط المملكة، السفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 19 و24 درجة في الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و39 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 23 و28 درجة قرب السواحل وبالأطلس، وما بين 29 و34 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط وطرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل ما عدا بعد الزوال سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بين رأس سيم وسيدي إفني.

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