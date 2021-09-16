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الملقبان “الهيلوص” و “لزعر” في قبضة أمن فاس بتهمة تكوين عصابة

2021-09-16 / 5:48 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، ويبلغان من العمر 22 سنة، وذلك على خلفية اشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، تنشط في مجال السرقات .

و قد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما الملقبان “الهيلوص” و “لزعر”، بعد سلسلة من التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها العناصر الأمنية، و ذلك على خلفية شكاية لضحية تعرضت للسرقة الموصوفة من داخل منزلها، استهدفت هاتفين محمولين، مبلغ مالي، بالإضافة إلى سرقة سيارتها بعد أن استولى المشتبه فيهما على المفاتيح الخاصة بها، حيث تم تشخيص هويتهما وإلقاء القبض عليهما في وقت وجيز واسترجاع السيارة و جزء من الأشياء المسروقة.

و أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أن المشتبه فيهما يشكلون موضوع أبحاث في قضايا جارية تتعلق بالسرقة الموصوفة ويتم التحري بشأنها حاليا من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتهما على العدالة، كما أن هذه العملية الأمنية تجسد التفاعل الإيجابي والفوري مع مختلف الشكايات والوشايات الواردة على مصالح ولاية أمن فاس.

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