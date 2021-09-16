ابو حفص : المرأة لا تسلم من التحرش، لا الكاشفة ولا المحجبة

2021-09-16 / 7:05 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

سجل محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص،موقفه حول واقعة تحرش شاب بفتاة بالشارع العام، وصفعها على مستوى مؤخرتها.

وقال رفيقي ان الوافعة تدخل في نطاق التربية، رغم أن الموضوع لديه خلفية وتمثلات دينية متعلقة بجسد المرأة ولباسها.

واشار الاخير ، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه من خلال التعليقات على حادثة طنجة، يتضح أن هناك مشكلة كبيرة مع الجسد، قائلا ” لدرجة أننا مستعدين نطبعو مع العري الاخلاقي والسقوط الأخلاقي وندافعو عليه ونبرروه فقط لأن المرأة المتعرضة للتحرش كشفت جزء من جسدها”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المرأة لا تسلم من التحرش، لا الكاشفة ولا المحجبة ولا حتى المنقبة، لذلك تبرير التحرش والاعتداء على المرأة لا يقل جرما عن التحرش وهو عري أخلاقي افظع وأشد واسوأ من أي عري آخر.

وأضاف أبو حفص، “أنه للأسف حتا بزاف ديال النساء تقبلو هاد التحكم الذكوري وطبعو معاه، بل ولاو تيدافعو عليه، الرجل في مجتمعنا باقي تيشوف أنه له الحق يحدد للمرأة شنو تلبس وفين تمشي وكيفاش تمشي وفين تجلس وفين تكون، والا فإن التحرش بها مبرر ومشروع”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فاس..إيقاف شخص وسيدة لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.

فاس..إيقاف شخص وسيدة لتورطهم في التهريب الدولي للمخدرات.

2021-09-16 / 8:34 مساءً
Photo of ادارة الجمارك : نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في المائة خلال 2021

ادارة الجمارك : نسبة تهريب السجائر بلغت 1,91 في…

2021-09-16 / 8:19 مساءً
Photo of إقامة مراسم إغلاق ثوابيت جثماني السائقين المغربيين قبل نقلهما للمغرب

إقامة مراسم إغلاق ثوابيت جثماني السائقين المغربيين قبل نقلهما…

2021-09-16 / 7:37 مساءً
Photo of مقتل أبو وليد الصحراوي.. ارهاب “البوليساريو” ثابت أكثر من أي وقت مضى

مقتل أبو وليد الصحراوي.. ارهاب “البوليساريو” ثابت أكثر من…

2021-09-16 / 6:24 مساءً
Photo of أمزازي: النظام الإيكولوجي- الزراعي لإنتاج الزيتون يشكل تحديا وطنيا

أمزازي: النظام الإيكولوجي- الزراعي لإنتاج الزيتون يشكل تحديا وطنيا

2021-09-16 / 5:47 مساءً
Photo of تقنين المنصات الرقمية .. أخرباش تدعو إلى تعاون دولي يُشرك إفريقيا

تقنين المنصات الرقمية .. أخرباش تدعو إلى تعاون دولي…

2021-09-16 / 5:34 مساءً
Photo of مابين يونيو وغشت.. أزيد من 3,56 مليون مسافر دولي استقبلتهم مطارات المملكة

مابين يونيو وغشت.. أزيد من 3,56 مليون مسافر دولي…

2021-09-16 / 5:31 مساءً
Photo of الضحية تنازلت ..تقديم المتحرشين بفتاة طنجة أمام أنظار وكيل الملك

الضحية تنازلت ..تقديم المتحرشين بفتاة طنجة أمام أنظار وكيل…

2021-09-16 / 5:13 مساءً
Photo of فاس.. إيقاف عشريني متورط في ابتزاز تجار بالعنف

فاس.. إيقاف عشريني متورط في ابتزاز تجار بالعنف

2021-09-16 / 5:10 مساءً
Photo of هل منح ادعمار لنفسه شهادة تملك في الوقت بدل الضائع ؟

هل منح ادعمار لنفسه شهادة تملك في الوقت بدل…

2021-09-16 / 4:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق