محمد ادعمار

هل منح ادعمار لنفسه شهادة تملك في الوقت بدل الضائع ؟

2021-09-16 / 4:53 مساءً
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هبة بريس مكتب طنجة

أثارت شهادة تملك موقعة من طرف محمد إدعمار رئيس جماعة تطوان المنتهية ولايته ، جدلا واسعا بمدينة الحمامة البيضاء، وذلك على بعد أيام قليلة من انتخاب رئيس جديد للجماعة الحضرية .

الوثيقة التي تم توقيعها يوم 14 شتنبر، وهو المصادف لآخر أيام وضع الترشيحات، كشفت سعي ادعمار الى منح نفسه شهادة تملك في الوقت بدل الضائع قبل تسليم السلط ، حيث يشهد ادعمار بصفته رئيسا لجماعة تطوان لمقدم الطلب الذي هو نفسه بملكية القطعة الأرضية التي يوجد فوقها بناء مرخص والواقعة بحي كويلمة.

وينتظر ان ينتخب صطفى البكوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وضع طلب ترشيحه لدى السلطات المحلية كمرشح وحيد في السباق نحو جماعة تطوان.

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