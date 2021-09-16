بعد أشهر على الحادث الأليم.. أمينوكس و دون بيغ يستأنفان تصوير مشاهد كليبهما

نجلاء مزيان- هبة بريس

أصدر الفنان المغربي أمينوكس بلاغ يكشف من خلاله مواصلته و زميله فنان الراب دون بيغ تصوير المشاهد المتبقية من الفيديو كليب الذي يجمعهما بالإضافة إلى تقديمهما مجموعة من التوضيحات لرفع أي لبس عن ماجرى يوم الحادث الأليم.

و جدد الفنانين تعازيهما الحارة لأسر الفقيدين داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما كشفا بأن الحادث يتعلق باقتحام مفاجئ لسيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة مفرطة لمكان التصوير، أثناء تناول طاقم التصوير وجبة العشاء، نجم عنه وفاة تقني مسؤول عن كاميرا ” درون ” وممتل ثانوي ، مضيفان أن هذا الحادث العرضي لا علاقة له من بعيد أو من قريب بمشاهد الفيديو كليب.

و أنه تحت إشراف النيابة العامة، تم فتح بحث قضائي ” تحقيق ” في الموضوع من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادث، ويتم التعاون معهما وتقديم كل المساعدات والمعلومات.

و في هذا الصدد حرصا كل من الفنانين على التأكيد للرأي العام أن جميع طاقم عمل فيديو الكليب اشتغلوا في ظروف قانونية امنة، كما تم تصوير مشاهد الفيديو كليب في وضعية قانونية سليمة تحت إشراف أكبر شركات الإنتاج السينمائي .

كما أعلنا عن استئناف تصوير مشاهدهما المتبقية، بعد توقف دام لأشهر وذلك بمبادرة من عائلات الضحيتين الذين أصرا على إكمال العمل وخروجه للعلن، وهي الخطوة التي لقيت تقبلا وتجاوبا من كل الأطراف.

و يشار أن حادث عرضي ” مأساوي ” وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 5 يونيو 2021، على مستوى شارع غاندي بالدار البيضاء مكان تصوير مشاهد من الفيديو كليب الذي يجمع كل من الفنانين أمينوكس و دون بيغ، والذي خلف وفاة شابين من طاقم العمل.

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